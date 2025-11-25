Goleada do Chelsea sobre o Barcelona e tropeço do City: confira os resultados desta terça na Champions League

Estêvão fez belo gol para o Chelsea contra o Barcelona. ADRIAN DENNIS / AFP

A quinta rodada da Champions League começou movimentada nesta terça (25). Foram 22 gols em nove partidas — apenas uma terminou zerada.

Os destaques ficam para a goleada do Chelsea sobre o Barcelona, em Londres, e o tropeço do Manchester City em casa. Os Blues venceram por 3 a 0, com destaque para a atuação de Estevão, que marcou um dos gols. Já a equipe de Guardiola foi superada por 2 a 0 pelo Bayer Leverkusen.

Quem também goleou foi o Borussia, em Dortmund: 4 a 0 sobre o Villarreal. A grande surpresa foi a vitória do estreante na competição fora de casa: Union Saint-Gilloise venceu o Galatasaray, na Turquia, por 1 a 0.

