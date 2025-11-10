Godofredo Pepey, lutador brasileiro, é encontrado morto em prisão nos Estados Unidos

Pepey lutou no UFC e em eventos de outros países. Reprodução / Instagram,@godofredopepey

O lutador brasileiro de MMA Godofredo Castro de Oliveira, conhecido no mundo das artes marciais como Godofredo Pepey, morreu neste domingo (9), na Flórida, nos Estados Unidos. Ele estava detido em uma unidade prisional, e as circunstâncias da morte não foram informadas. O atleta participou da primeira edição do The Ultimate Fighter Brasil - Em Busca de Campeões, do qual foi vice-campeão.

Pepey estava preso desde o final de junho por conta de uma agressão contra a esposa, Samara Mello, na cidade de Deerfield Beach, na Flórida. Além de lutador, ele foi a candidato vereador em Fortaleza (CE) nas eleições 2024.

Leia Mais Imagens da Globo mostram que autor de "nocaute" em Wanderlei Silva é filho de Popó

O advogado Gaudênio Santiago, que representa a esposa, disse que a morte de Pepey foi comunicada aos familiares pelas autoridades americanas.

— A morte de alguém sobre custódia é um fato grave. Para isso existem procedimentos que devem ser cumpridos pelas autoridades americanas, e toda e qualquer notícia será divulgada por essas autoridades. Até lá, peço respeito à família, sua esposa Samara e evitem comentários maldosos e especulações, para que não se propague cada vez mais o sofrimento — disse o advogado.

Ele também informou que Samara está abalada e cuidando das questões legais para a liberação do corpo do atleta. Ele deixa dois filhos do primeiro casamento que teve.