Girona x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela La Liga

Girona e Real Madrid se enfrentam neste domingo (30), às 17h, pela 14ª rodada da La Liga. O jogo ocorre no Estádio Montilivi, em Girona, na Espanha.
Escalações para Girona x Real Madrid
Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Rincón e Álex Moreno; Witsel, Ounahi e Iván Martín; Tsygankov, Vanat e Bryan Gil. Técnico: Míchel.
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Fran García e Carreras; Camavinga, Valverde, Arda Guler e Bellingham; Mbappé e Vini Jr. Técnico: Xabi Alonso.
Onde assistir a Girona x Real Madrid
A partida será transmitida ao vivo pela Disney+.