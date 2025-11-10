Gaúcho é indicado a prêmio de melhor técnico do mundo

Tiago Nunes está treinando a LDU. Divulgação Instagram / @ldu_oficial

Três técnicos com passagem pelo futebol brasileiro concorrem ao prêmio de melhor técnico do mundo em 2025 pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS na sigla em inglês). Abel Ferreira, do Palmeiras, e Filipe Luís, do Flamengo, são os que ainda atuam no Brasileirão. O outro nome é o gaúcho Tiago Nunes, atualmente na LDU.

Ex-técnico de Athletico, Corinthians e Grêmio, o treinador de Santa Maria levou a equipe equatoriana às semifinais da Libertadores deste ano. Na ocasião, o clube foi eliminado pelo Palmeiras após perder o jogo de volta por 4 a 0. Na ida, a LDU havia vencido por 3 a 0.

Abel Ferreira e Filipe Luís estarão frente a frente na final da Libertadores, no dia 29 deste mês, em Lima, no Peru.

Além do trio, o prêmio ainda conta com outros 17 treinadores na disputa. Os favoritos são Enzo Maresca, do Chelsea, Luis Enrique, do PSG, Xabi Alonso, do Real Madrid, e Hansi Flick, do Barcelona.

A votação ao prêmio da IFFHS é feita por jornalistas e especialistas de 120 países, que levam em conta o desempenho de janeiro a dezembro de 2025. Os vencedores serão revelados depois do dia 10 de dezembro.

Confira a lista completa dos concorrentes