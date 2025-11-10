Gaúcho é indicado a prêmio de melhor técnico do mundo

Três técnicos com passagem pelo futebol brasileiro concorrem ao prêmio de melhor técnico do mundo em 2025 pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS na sigla em inglês). Abel Ferreira, do Palmeiras, e Filipe Luís, do Flamengo, são os que ainda atuam no Brasileirão. O outro nome é o gaúcho Tiago Nunes, atualmente na LDU.
Ex-técnico de Athletico, Corinthians e Grêmio, o treinador de Santa Maria levou a equipe equatoriana às semifinais da Libertadores deste ano. Na ocasião, o clube foi eliminado pelo Palmeiras após perder o jogo de volta por 4 a 0. Na ida, a LDU havia vencido por 3 a 0.
Abel Ferreira e Filipe Luís estarão frente a frente na final da Libertadores, no dia 29 deste mês, em Lima, no Peru.
Além do trio, o prêmio ainda conta com outros 17 treinadores na disputa. Os favoritos são Enzo Maresca, do Chelsea, Luis Enrique, do PSG, Xabi Alonso, do Real Madrid, e Hansi Flick, do Barcelona.
A votação ao prêmio da IFFHS é feita por jornalistas e especialistas de 120 países, que levam em conta o desempenho de janeiro a dezembro de 2025. Os vencedores serão revelados depois do dia 10 de dezembro.
Confira a lista completa dos concorrentes
- Antonio Conte (Itália) - Napoli;
- Diego Simeone (Argentina) - Atlético de Madrid;
- Enzo Maresca (Itália) - Chelsea;
- Hansi Flick (Alemanha) - Barcelona;
- Luis Enrique (Espanha) - PSG;
- Mikel Arteta (Espanha) - Arsenal;
- Simone Inzaghi (Itália) - Al Hilal;
- Unai Emery (Espanha) - Aston Villa;
- Vincent Kompany (Bélgica) - Bayern;
- Xabi Alonso (Espanha) - Real Madrid;
- Abel Ferreira (Portugal) - Palmeiras;
- Filipe Luís (Brasil) - Flamengo;
- Gustavo Costas (Argentina) - Racing;
- Tiago Nunes (Brasil) - LDU de Quito;
- Vicente Sánchez (Uruguai) - Cruz Azul;
- Jesper Sørensen (Dinamarca) - Vancouver Whitecaps;
- Matthias Jaissle (Alemanha) - Al-Ahli;
- Shigetoshi Hasebe (Japão) - Kawasaki Frontale;
- Krunoslav Jurcic (Croácia) - Pyramids;
- Miguel Cardoso (Portugal) - Mamelodi Sundowns.