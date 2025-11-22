Gaúcha Nicole Silveira termina em 16º na abertura da Copa do Mundo de Skeleton

Nicole busca vaga nos Jogos de Inverno em 2026. Viesturs Lacis / Divulgação/IBSF

Nicole Silveira estreou na corrida olímpica pelos Jogos Milano-Cortina 2026, na sexta-feira (21). Na pista que vai receber as provas de Skeleton nas Olimpíadas de Inverno, a gaúcha fechou a disputa da primeira etapa da Copa do Mundo em 16º lugar.

Sexta colocada no circuito da Copa do Mundo em 2024, Nicole teve dificuldades na primeira descida, quando fez 58seg96, ela melhorou o tempo na segunda e fez 58seg72. No tempo final, a brasileira ficou com 1min57seg68.

A vencedora da etapa foi a alemã Jacqueline Pfeifer, vice-campeã olímpica em 2018 e campeã mundial de 2017, que registrou 1min55seg93. A prata ficou com a atual campeã olímpica, a também alemã Hannah Neise, que ficou a 0seg23 da primeira posição.

Esposa de Nicole Silveira, a belga Kim Meylemans terminou com 1min56seg25 e completou o pódio.

A próxima etapa da Copa do Mundo está marcada para o dia 28 de novembro, em Innsburck, na Áustria.