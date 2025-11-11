Gaúcha Denise Gomes vence americana no UFC Fight Night 264

Gaúcha venceu mais uma dentro do UFC, no último sábado (8) UFC / Divulgação

Única representante do Rio Grande do Sul na maior organização de MMA do mundo, a lutadora gaúcha Denise Gomes segue em destaque no UFC. No último sábado (8), em combate realizado na arena do UFC Apex, em Las Vegas, a gaúcha venceu Tecia Pennington por decisão unânime (30-27), conquistando sua quarta vitória consecutiva na organização.

No combate realizado na arena do UFC Apex, "Dee" teve controle absoluto desde o primeiro segundo do round inicial, mostrando domínio no boxe, jiu-jitsu e muay-thai. No final do terceiro round, vitória por decisão unânime (30-27) diante de Pennington.

Atualmente na 15ª colocação do ranking peso-palha feminino, a atleta do Gaea Project deve subir algumas posições na próxima atualização oficial do Ultimate.