Gattuso se desculpa após vexame e cobra reação da Itália na repescagem: 'Precisamos reagir'

A goleada de 4 a 1 sofrida para a Noruega na última rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, em Milão, ainda ecoa de forma negativa na seleção italiana. Gennaro Gattuso, atual treinador da Azzurra, se desculpou pelo fiasco e cobrou uma reação imediata de seus comandados na repescagem, última chance dos europeus de garantir uma vaga no Mundial que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

"Precisamos pedir desculpas aos nossos torcedores porque 4 a 1 é um resultado pesado. Temos de lamber as feridas. Parabéns a eles (noruegueses) e desculpas aos torcedores pelos quatro gols sofridos", afirmou o treinador famoso por seu temperamento forte.

Na verdade, o time italiano tinha remotas chances de obter a vaga direta contra a Noruega por causa da enorme diferença de saldo. Mas o revés, da forma como aconteceu, deixou o grupo abalado, ainda mais pelo fato de o jogo ter sido realizado em Milão.

"Nós jogamos bem, estávamos compactos, mas falhamos. Temos de refletir porque não podemos desmoronar no primeiro contratempo que temos pela frente", disse. No entanto, ele também cobrou uma reação do elenco para os jogos da repescagem.

"Precisamos superar o vexame, reagir. Vou conversar com os jogadores. Minha comissão técnica e eu vamos estudar o problema. Se fizermos as coisas bem e formos competitivos, temos chances", explicou o treinador.

Além da posição delicada de ainda ter de brigar pela classificação em uma repescagem, a Itália sofre forte pressão por não ter conseguido disputar as últimas duas Copas. Sua última participação foi no Mundial de 2014, no Brasil.