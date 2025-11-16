Gattuso pede perdão aos italianos após surra em Milão: 'Ficamos com medo após o 1º chute deles'

Gennaro Gattuso sabia que derrubar a invencibilidade da Noruega nas Eliminatórias seria complicado para a Itália. Ganhar por nove gols de diferença então, nem pensar. Mas queria um triunfo no San Siro, em Milão, para dar esperanças à torcida na repescagem europeia. Após a humilhante goleada por 4 a 1, o treinador pediu desculpa aos italianos e admitiu que sua seleção "teve medo."

Depois de fazer uma grande primeira etapa e ir ao descanso em vantagem no marcador por 1 a 0, a Itália acabou totalmente envolvida na segunda etapa e acabou levando quatro gols dos noruegueses, que garantiram a vaga direta à Copa do Mundo de 2026. O abatido e criticado Gattuso sofreu para encontrar explicações.

Ainda na beira do campo, admitiu à emissora italiana RAI que a primeira chegada com perigo da Noruega após o intervalo modificou o rumo da partida. "Precisamos melhorar (para a repescagem). O jogo (deste domingo) mudou quando eles tiveram o primeiro chute a gol no segundo tempo, ficamos com medo", disse, envergonhado.

"Peço desculpas aos nossos torcedores, o resultado de 4 a 1 é pesado", afirmou. "É uma pena, porque veio depois de um primeiro tempo muito bom, jogado por um time de verdade. A maior decepção foi o segundo tempo, estamos lambendo nossas feridas e parabéns para eles", seguiu.

Ainda sem saber qual rival terá na repescagem de março, Gattuso admitiu que a postura da Itália terá de ser outra para evitar o terceiro vexame seguido de não ir para uma Copa do Mundo.