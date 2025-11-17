Galvão Bueno é internado com pneumonia e perde jogo do Flamengo, mas deve ter alta em breve

Quadro do narrador, de 75 anos, não é grave. Jefferson Botega / Agencia RBS

Galvão Bueno está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde sábado (15), por causa de uma pneumonia viral. O quadro não é grave e ele já apresentou melhoras. De acordo com a assessoria de imprensa do comunicador de 75 anos, a equipe médica deve conceder alta "em breve".

O narrador e apresentador não estava se sentindo bem, por isso foi ao hospital para fazer um check-up, durante o qual a infecção, causada pelo vírus da gripe, foi descoberta.

Por causa do problema de saúde, Galvão não apresenta o programa Galvão e Amigos nesta segunda-feira, mas a expectativa é que esteja apto a voltar ao comando da atração da Band na semana que vem.

Ele já havia se ausentado da transmissão da goleada por 5 a 1 do Flamengo sobre o Sport, jogo para o qual estava escalado como narrador pela Amazon Prime Video, no sábado, dia da internação. Por isso, foi substituído por Rômulo Mendonça.

Futuro

Em 2026, Galvão Bueno vai narrar, no SBT e na N Sports, a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. O acordo, oficializado no final de outubro, garante a transmissão de 32 partidas do torneio. Será a 14ª participação consecutiva do carioca em um Mundial.