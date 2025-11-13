França-Ucrânia tem homenagem a vítimas dos atentados de 13 de novembro de 2015

O Parque dos Príncipes foi palco, nesta quinta-feira (13), de uma homenagem, antes e durante a partida entre França e Ucrânia, às vítimas dos atentados de 13 de novembro de 2015 em Saint-Denis e Paris, que deixaram 132 mortos e 350 feridos.

A cerimônia começou com um minuto de silêncio antes do início do jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Aos 13 minutos, os espectadores iluminaram seus celulares enquanto uma faixa com as cores da bandeira francesa era desfraldada em uma das arquibancadas, ao som da Marselhesa, o hino francês.

Os jogadores e a comissão técnica da seleção francesa usavam o distintivo da Fundação Bleuet de France, que auxilia veteranos, vítimas de guerra e suas famílias.

Na quarta-feira, em uma coletiva de imprensa, o capitão Kylian Mbappé falou em nome da equipe em memória das vítimas dos atentados.

"Queríamos expressar nossa solidariedade a todos aqueles que perderam entes queridos, que foram afetados, feridos, mental ou fisicamente. Queremos que o povo francês saiba que, embora a classificação para a Copa do Mundo esteja em jogo, há coisas muito mais importantes", declarou ele.