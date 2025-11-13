França goleia Ucrânia (4-0) e se classifica para Copa do Mundo de 2026

Campeã mundial em 2018 e vice em 2022, a França garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte nesta quinta-feira (13) com uma vitória convincente por 4 a 0 sobre a Ucrânia, com dois gols de Kylian Mbappé no Parque dos Príncipes, em Paris.

Durante boa parte da partida, a seleção francesa teve dificuldades para encontrar o caminho do gol diante da defesa ucraniana, que se fechava na área, mas os jogadores comandados pelo técnico Didier Deschamps abriram o placar no segundo tempo com um pênalti convertido por Mbappé (55').

Michael Olise (76'), Mbappé (83') e Hugo Ekitike (88') selaram a vitória e a classificação antes da última rodada das Eliminatórias Europeias.

Com a vitória, a França se juntou à Inglaterra como as duas únicas seleções europeias com vagas garantidas na próxima Copa do Mundo.

A partida de domingo no Azerbaijão, sem nada em jogo para a França, permitirá que o técnico dê minutos em campo a jogadores que não costumam ser titulares.

O treinador de 57 anos agora poderá se preparar para seu sétimo e último grande torneio (entre Eurocopas e Copas do Mundo) desde que assumiu o comando em 2012.

Mas antes de passar o bastão provavelmente para Zinedine Zidane, o grande favorito a sucedê-lo, Deschamps tentará consolidar ainda mais seu status de lenda, adicionando uma terceira estrela à camisa da seleção francesa.

Deschamps está no seletíssimo grupo de três homens que foram campeões mundiais como jogador e treinador (1998 e 2018), ao lado de Mário Jorge Lobo Zagallo (campeão em 1958, 1962 e 1970) e do alemão Franz Beckenbauer (1974 e 1990).

Ele acompanhará o sorteio em 5 de dezembro em Washington, que definirá os doze grupos de quatro equipes cada.

Antes da partida contra a Ucrânia, o Parque dos Príncipes foi palco de uma homenagem às vítimas dos atentados de 13 de novembro de 2015 em Saint-Denis e Paris, que deixaram 132 mortos e 350 feridos.

A homenagem começou com um minuto de silêncio antes do início da partida. Aos 13 minutos, os espectadores ligaram as lanternas de seus celulares quando uma faixa com as cores da bandeira francesa foi desfraldada em uma das arquibancadas, enquanto o estádio explodia em cânticos da 'Marselhesa'.

Os jogadores e a comissão técnica da seleção francesa usavam o distintivo da Fundação Bleuet de France, que apoia veteranos, vítimas de guerra e suas famílias.