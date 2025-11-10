Fortaleza vai à CBF protestar contra pênalti ignorado contra o Grêmio: 'Infração gravíssima'

Afundado na 19ª colocação do Brasileirão, o Fortaleza é o clube da vez a sentir-se prejudicado pela arbitragem na competição. A revolta vem por causa de uma não marcação de pênalti no jogo com o Grêmio, neste domingo à noite, no qual o VAR sequer recomendou uma análise do lance. O clube cearense vai entrar com uma cobrança de providências nesta segunda-feira.

O lance ocorreu quando o Grêmio ainda vencia por 2 a 1 - o Fortaleza buscou o 2 a 2. Após a cobrança de escanteio para a área, Kannemann salta de maneira atabalhoada e acerta o rosto do oponente Ávila com a mão. Especialistas de arbitragem viram pênalti claro no lance.

No momento da falta, na pressa de buscar a igualdade, quase ninguém do Fortaleza reclamou em campo com o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes. Como o VAR também não o acionou, a infração acabou passando impune. Em nota nesta segunda, o Fortaleza mostrou revolta, dizendo que a falta era passível de expulsão, o que poderia mudar o rumo da partida.

"O Fortaleza Esporte Clube vem a público manifestar sua profunda indignação diante de um lance ocorrido na partida do último domingo (9), contra a equipe do Grêmio. No segundo tempo, após cobrança de escanteio, o zagueiro Kannemann, do Grêmio, desferiu um forte golpe no rosto do atleta Gaston Ávila, dentro da área, de forma claríssima", protestou o Fortaleza.

Na visão da equipe, o erro é absurdo. "A infração gravíssima, flagrada pelas imagens e câmeras, configura-se como pênalti indiscutível, conforme interpretação vigente das regras do futebol, e requereria a consequente expulsão do defensor gremista", apontou.