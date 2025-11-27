Fortaleza bate Red Bull Bragantino e aumenta pressão sobre o Santos na luta contra rebaixamento

O Fortaleza conquistou sua segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, nesta quarta-feira, em duelo isolado pela 36ª rodada. Bareiro marcou o único gol da partida.
Em um jogo de paciência, o Fortaleza se portou bem em campo, segurando a pressão e fechando bem os espaços do Red Bull Bragantino. A estratégia montada por Martín Palermo surtiu efeito, quando em contra-ataque Bareiro desviou o chute de Crispim e anotou o gol da vitória e do respiro cearense.
Depois de derrotar o Bahia, também fora de casa, o Fortaleza agora soma 37 pontos, ainda na zona de rebaixamento, em 18º lugar, e colocando pressão no Santos, um ponto acima, e no Vitória, com 39 pontos, sendo o primeiro time fora da zona vermelha. Do outro lado, o Red Bull Bragantino decepcionou mais uma vez seu torcedor e vê o G-7 - zona de classificação para a pré-Libertadores - mais longe. O time paulista conheceu a segunda derrota seguida e estacionou com 45 pontos, em 10º lugar.
O confronto começou em marcha lenta e com os times se estudando bastante, buscando encontrar espaço para atacar. Apesar de ter mais a posse da bola, o Red Bull Bragantino não tinha efetividade. Finalização mesmo com perigo saiu somente aos 21 minutos, com Gustavinho obrigando boa defesa de Brenno.
O Fortaleza era totalmente reativo, com pouca ousadia e sem pressa para contra-atacar. O duelo seguiu sem inspirações, caindo de qualidade na reta final. A última chance clara saiu já nos acréscimos, de novo pelo lado dos donos da casa, em cabeceio de Lucas Barbosa sem direção.
O Red Bull Bragantino voltou com mais gana do intervalo, forçando o erro do adversário e as chances passaram a aparecer. Capixaba pegou o rebote no susto e mandou para fora. Na sequência, foi a vez de Jhon Jhon desperdiçar grande chance na pequena área. Aos poucos, o Fortaleza voltou a encaixar a marcação e equilibrou a partida.
Depois de segurar a pressão, o time cearense teve a efetividade que faltou do lado paulista. Em contra-ataque, Crispim finalizou sem força, mas Bareiro desviou no meio do caminho para enganar Cleiton e abrir o placar, aos 30 minutos. Após ver a estratégia funcionar, o Fortaleza naturalmente se fechou na defesa. Atrás do prejuízo, o Bragantino ensaiou uma pressão, mas viu Brenno evitar o empate com uma grande defesa já nos acréscimos.
O Red Bull Bragantino agora volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h, diante do Vitória, em casa, em Bragança Paulista, em jogo atrasado da 34ª rodada. Já o Fortaleza atua neste domingo, às 18h30, contra o Atlético-MG, na Arena Castelão, em duelo atrasado da 35ª rodada.
FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO 0 X 1 FORTALEZA
RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado (Thiago Borbas), Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Matheus Fernandes), Jhon Jhon e Gustavinho (Davi Gomes); Lucas Barbosa (Fernando), Eduardo Sasha (Laquintana) e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.
FORTALEZA - Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Pierre (Matheus Pereira), Lucas Sasha e Pochettino (Matheus Rossetto); Breno Lopes (Lucas Gazal), Bareiro (Deyverson) e Herrera (Lucas Crispim). Técnico: Martín Palermo.
GOL - Bareiro, aos 30 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Alix Vinícius e Herrera.
ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).
RENDA - R$ 76.090,00.
PÚBLICO - 3.330 torcedores.
LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).