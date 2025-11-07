Fluminense bate Mirassol em duelo direto e se firma no G-7 do Brasileirão

O Fluminense conquistou uma vitória importantíssima na noite desta quinta-feira, quando jogando no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, superou o Mirassol por 1 a 0, em um duelo direto na briga por vaga na Copa Libertadores de 2026.

Em um jogo com emoções fortes no início das duas etapas, o time carioca se fechou atrás e contou com um gol de sorte de Serna para superar um dos principais destaques da temporada, que diferente das últimas rodadas, não teve muito brilho na capital fluminense.

Com o resultado, além de se recuperar da derrota para o Ceará, o Fluminense manteve a invencibilidade de Zubeldía no Maracanã, foi a 50 pontos e abriu cinco de vantagem para o São Paulo, primeiro time fora do G-7. Do outro lado, com 56, o Mirassol se manteve em quarto, mas agora está apenas quatro acima do Bahia e viu cair uma sequência invicta de quatro jogos.

O duelo direto no Rio de Janeiro começou com emoção. Logo aos 20 segundos, Daniel Borges parou Serna com falta na entrada da área e Daronco aplicou cartão vermelho ao lateral. Entretanto, após análise do VAR, o árbitro viu que Jemmes estava na jogada, e por não ser o último homem, mudou a cor do cartão para amarelo.

Na cobrança, aos quatro minutos, Lucho Acosta levou perigo, chutando rente à trave. O jogo então seguiu equilibrado até os 19, quando Negueba recebeu lançamento de Shaylon e bateu para grande defesa de Fábio. No rebote, Danielzinho mandou para fora e perdeu uma grande chance para o Mirassol.

Entretanto, quem sorriu primeiro foi o time da casa. Aos 30, Serna recebeu de Lucho Acosta na esquerda, cortou para o meio, bateu, e contou com um desvio em Daniel Borges para matar Walter e abrir o marcador para o Fluminense. O segundo quase veio aos 40, quando Lucho Acosta tabelou com Everaldo e bateu para boa defesa de Walter.

Nos minutos finais, o Mirassol cresceu em produção e quase empatou aos 42 com Shaylon, que recebeu cruzamento de Reinaldo, mas da pequena área, mandou para fora e viu o Fluminense ir para o intervalo em vantagem no marcador.

Na volta para a segunda etapa, os 20 segundos iniciais novamente entregaram emoção. Lucho Acosta ganhou disputa de bola com Reinaldo, tabelou com Canobbio e chutou para 'milagre' de Walter. A resposta do time paulista veio aos três, quando Neto Moura mandou de cabeça em escanteio de Reinaldo e tirou tinta da trave.

No minuto seguinte, Canobbio cruzou na medida para Everaldo, que também mandou para fora. O argentino teve mais uma chance aos 23, quando pegou sobra de Renê, e de letra, mandou para fora. O jogo então seguiu amarrado, sem grandes chances para os dois lados, e com moral, o Fluminense garantiu a vitória.

As equipes já se preparam para a 33ª rodada do Brasileirão. No domingo, o Fluminense vai até o Mineirão para encarar o Cruzeiro, a partir das 16h. Pouco mais tarde, às 20h30, é a vez do Mirassol receber o Palmeiras, no José Maria de Campos Maia, o Maião.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 0 MIRASSOL

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Bernal), Hércules e Lucho Acosta (Nonato); Kevin Serna (Keno), Everaldo (John Kennedy) e Canobbio. Técnico: Luís Zubeldía.

MIRASSOL - Walter; Daniel Borges (Lucas Ramon), João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Carlos Eduardo), Danielzinho (Guilherme Marques) e Yago Felipe (Gabriel); Negueba (Alesson), Chico da Costa e Shaylon. Técnico: Rafael Guanaes.

GOL - Kevin Serna, aos 30 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucho Acosta, Martinelli, Renê e Keno (Fluminense) e Daniel Borges e Lucas Ramon (Mirassol).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 595.653,50.

PÚBLICO - 15.952 torcedores.