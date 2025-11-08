Flick pede aos jogadores que "continuem lutando" apesar da onda de lesões no Barça

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, pediu aos seus jogadores que "continuem lutando", apesar da série de lesões que assola o clube neste início de temporada e que tem impactado os resultados.

Um dia antes da difícil viagem a Vigo para enfrentar o Celta, o treinador alemão criticou a atuação da sua equipe na última quarta-feira, na visita ao Club Brugge (3-3), pela Liga dos Campeões.

"Os jogadores sabem que precisamos jogar muito melhor. É importante que, quando todos estiverem de volta em duas ou três partidas, estejam no seu melhor nível. Eles poderão nos ajudar muito. Até lá, precisamos continuar lutando, e acho que não vimos isso na quarta-feira em Bruges. Não vimos a garra que queremos", declarou Flick em entrevista coletiva.

Em LaLiga, o Barça está cinco pontos atrás do Real Madrid antes da 12ª rodada: "Gostaríamos de ter alguns pontos a mais. Precisamos seguir em frente. Ainda há um longo caminho a percorrer".

"Não é uma desculpa, é um fato. Temos muitos jogadores lesionados, e são jogadores importantes, muitos deles peças-chave. Estamos administrando a situação da melhor maneira que podemos", acrescentou, se referindo às ausências por lesão desde o início da temporada.

Após uma primeira temporada no comando do Barça, na qual Flick levou a equipe aos títulos da LaLiga, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha, além de uma semifinal da Liga dos Campeões, o desempenho do time tem sido visivelmente inferior nesta temporada, devido aos constantes desfalques.

Em Vigo, por exemplo, o Barça vai jogar sem Raphinha, Pedri, Gavi e Joan Garcia, além da dúvida em relação a Jules Koundé e dos problemas na virilha do craque Lamine Yamal.

"Ele está muito melhor, está treinando bem, inclusive na academia. Está fazendo tratamento diário e estamos vendo que ele está voltando ao seu melhor nível, mas ainda não está 100%. Ele ainda sente um pouco de desconforto e precisamos cuidar dele aqui e na seleção", disse ele, se referindo à convocação de Yamal para a seleção espanhola para os dois últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo na próxima semana.

O Celta de Vigo venceu seus últimos cinco jogos, contando todas as competições, enquanto o Barcelona sofreu três derrotas (duas no Campeonato Espanhol contra Sevilla e Real Madrid) e um empate na visita ao Club Brugge nos sete jogos disputados desde o dia 1º de outubro.