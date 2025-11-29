Flamengo vence Palmeiras (1-0) em Lima e é tetracampeão da Libertadores

O Flamengo se sagrou campeão da Copa Libertadores da América pela quarta vez em sua história após derrotar o Palmeiras por 1 a 0 neste sábado (29), em Lima, na final 100% brasileira, com gol do zagueiro Danilo.
Equipe com estilo próprio, graças ao jovem treinador Filipe Luís que assumiu o comando no ano passado, o rubro-negro se tornou o primeiro clube brasileiro a conquistar quatro títulos na principal competição de clubes da América do Sul, somando este triunfo de 2025 aos conquistados em 1981, 2019 e 2022.
Danilo desviou para o fundo da rede um escanteio cobrado pelo meia uruguaio Giorgian de Arrascaeta no segundo tempo (67'), levando ao delírio milhares de torcedores do Flamengo nas arquibancadas do Estádio Monumental, em Lima.
O time carioca agora tem a chance de conquistar a 'dupla coroa', já que lidera o Brasileirão com cinco pontos de vantagem sobre o Palmeiras, faltando apenas duas rodadas para o fim do campeonato.
-- Ficha técnica da final:
Estádio: Monumental (Lima)
Árbitro: Darío Herrera (ARG)
Gol:
Flamengo: Danilo (67')
Cartões amarelos:
Palmeiras: Veiga (13'), Piquerez (56'), Murilo (77'), Maurício (90'+1)
Flamengo: Arrascaeta (25'), Pulgar (30'), Jorginho (38')
Escalações:
Palmeiras: Carlos Miguel - Bruno Fuchs, Gustavo Gómez (cap), Murilo Cerqueira (Agustín Giay 78') - Khellven, Raphael Veiga (Felipe Anderson 72', Maurício 87'), Andreas Pereira, Joaquín Piquerez - Allan (Facundo Torres 72'), Flaco López, Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro - Jorge Carrascal, Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta (Luiz Araújo 80'), Jorginho, Samu Lino (Everton 68') - Bruno Henrique (cap) (Juninho 84'). Técnico: Filipe Luís.
* AFP