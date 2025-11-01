Flamengo vence o Corinthians e assume liderança do NBB

O Flamengo mostrou toda sua força no NBB e conquistou nesta sexta-feira (31), sua quinta vitória. Mesmo jogando em São Paulo, o time carioca não tomou conhecimento do Corinthians e venceu por 103 a 77, assumindo a liderança da competição.
Alex Negrete foi o cestinha do Flamengo pelo segundo jogo consecutivo. O ala argentino terminou com 17 pontos, além de cinco rebotes e três assistências. O armador Alexey Borges ficou perto de marcar um duplo-duplo, ao alcançar 14 pontos e nove assistências.
— Estou feliz com o time, com o jogo que estamos fazendo. Sabíamos que iríamos enfrentar um time muito duro. Sabíamos que era um time que iria competir igual para igual. Por sorte, conseguimos vencer o jogo. Tento jogar o melhor possível para o time. Meus companheiros, o Sergio (Hernández), o corpo técnico, todos estão me ajudando muito nisso e eu estou feliz — comentou Negrete.
Pelo Corinthians, o armador Elinho anotou um duplo-duplo de 10 pontos e 12 assistências. Já o pivô Victão terminou com 17.
Na classificação, o time paulista tem duas vitórias e duas derrotas e ocupa o 11º lugar.
Unifacisa bate Fortaleza e sobe para quinto
Em um duelo de equipes nordestinhas, a Unifacisa (PB) derrotou o Fortaleza Basquete Cearense (CE), por 85 a 71, e subiu para a quinta posição, com três vitórias em quatro jogos.
Com 29 pontos, o ala estadunidense Melvin Johnson Jr foi o cestinha da partida. Outro destaque do time paraibano foi o ala-pivô senegalês Makhtar Gueye, com 19 pontos e seis rebotes.
O principal pontuador do Fortaleza, que agora tem duas derrotas em quatro partidas, foi o armador estadunidense Marquise Dupree, com 14 pontos e mais quatro assistências. Seu compatriota, o ala Jack Gohlke terminou com 12 pontos, sete rebotes e cinco assistências.