Flamengo renova contrato de Arrascaeta, maior artilheiro estrangeiro do clube, até 2028

O Flamengo anunciou neste sábado a renovação de contrato com o meia Giorgian De Arrascaeta até dezembro de 2028. O acordo, assinado na sexta-feira, prevê ainda a extensão automática do vínculo por mais uma temporada, mediante cumprimento de metas.

"É uma das notícias mais felizes da minha carreira. Sempre quis ficar no Flamengo e continuar escrevendo essa história", afirmou o uruguaio de 31 anos, que chegou ao clube em 2019. "Tenho muita gratidão à Nação, que sempre me apoiou, e quero seguir retribuindo dentro de campo. O foco agora é na reta final da temporada, mas o Flamengo sempre foi minha prioridade", completou.

Desde a sua chegada ao Flamengo, Arrascaeta disputou 348 partidas oficiais, com 95 gols e 104 assistências. Os números o colocam como estrangeiro com maior número de gols na história do clube. "Estamos escrevendo uma história muito bonita. Meu pensamento é sempre dar o máximo, para quando chegar o momento de encerrar a carreira, poder olhar para trás e ver tudo o que conquistamos juntos."