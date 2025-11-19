Flamengo lidera ranking de clubes mais odiados; Corinthians e Palmeiras aparecem em seguida

O Paraná Pesquisas, empresa especializada em coletar dados da opinião pública, divulgou na terça-feira, 19, a lista de times de futebol mais odiados pelos torcedores brasileiros. Com a maioria dos entrevistados sendo mulheres e na faixa etária entre 45 e 59 anos, o Flamengo despontou como o clube mais detestado, com 13,5% dos votos.

Em seguida à equipe carioca está o Corinthians, com 11,1 %, Palmeiras, com 7,7%, Vasco, com 4,6%, e o São Paulo, com 1,7%, fechando os cinco primeiros do ranking. A maior parte, porém, declarou que "não odeia nenhum/gosta de todos" - somando 42,2% dos votos.

No restante da lista, com porcentagens menores, são citados o Atlético Mineiro, com 1,5%; Cruzeiro e Grêmio, com 1,2% cada; Internacional e Santa Cruz, com 1% cada; Bahia, com 0,7%; Sport Recife e Vitória, com 0,6% cada; Fluminense e Santos, com 0,5% cada, e o Athletico Paranaense, com 0,4%.

Embora uma parte do público desgoste do Flamengo, recentemente uma segunda pesquisa da Nexus em parceria com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) apontou que o time tem a maior torcida do País.