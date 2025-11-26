Flamengo empata com o Atlético-MG e deixa escapar o título por antecipação

O Flamengo perdeu a oportunidade de conquistar o título brasileiro com duas rodadas de antecipação, ao só empatar com o Atlético-MG, por 1 a 1, nesta terça-feira, na MRV Arena, em Belo Horizonte. Como Palmeiras também foi derrotado, por 3 a 2, para o Grêmio, em Porto Alegre, a vantagem carioca na classificação aumentou para cinco pontos (75 a 70), restando seis pontos a serem disputados.
Antes das rodadas finais do Brasileirão, as duas equipes cão se enfrentar sábado, em Lima, no Peru, quando estará em jogo o título da Copa Libertadores. O vencedor do confronto vai se transformar no primeiro time brasileiro a se sagrar campeão sul-americano por quatro vezes.
O começo do jogo foi marcado pela iniciativa de ataque das duas equipes. A marcação foi feita na saída de bola, mas sem grande intensidade. Os jogadores tiveram espaço para criar, mas as defesas foram soberanas, evitando que as bolas chegassem nas áreas, obrigando a utilização de bolas longas, sem sucesso.
O primeiro bom lance da partida ocorreu aos 18 minutos. Hulk escapou pela direita em contra-ataque, carregou a bola até a meia-direita e cruzou na cabeça de Dudu, que escorou fraco para a defesa tranquila de Rossi.
O primeiro gol do Palmeiras em Porto Alegre acirrou os ânimos na Arena MRV. O Flamengo foi para o ataque e Samuel Lino teve duas chances para marcar, ambas de cabeça. Uma acertou a trave direita e a outra parou em boa defesa de Everson.
Mas quem abriu o placar foi o Atlético-MG. Aos 33 minutos, Dudu fez levou a bola até a linha de fundo pela esquerda e cruzou para a finalização de Bernard: 1 a 0.
O Flamengo tentou a reação imediata. Aos 36, Ayrton Lucas, sozinho, chutou para fora a oportunidade de empatar. Aos 39, Samuel Lino tentou colocada, mas Everson fez grande defesa. Na sequência, Léo Pereira errou o gol na pequena área.
Acuado, apesar do incentivo do pequeno público presente, o Atlético só voltou a assustar Rossi aos 44 minutos, quando Alexsander ficou livre, mas pegou mal na bola.
O Flamengo ainda buscou o empate no primeiro tempo, mas não tece êxito. Wallace Yan, dentro da grande área, girou, chutou cruzado, mas errou o alvo.
O Flamengo voltou para o segundo tempo sabedor que o Palmeiras estava empatando no Sul. O técnico Filipe Luis colocou Jorginho e Bruno Henrique no intervalo e Arrascaeta com oito minutos. As jogadas foram concentradas no lado esquerdo, com o apoio de Ayrton Lucas.
Desesperado ao buscar a virada, o Flamengo bobeou na defesa e viu Roni escapar. A finalização do atacante, aos 12 minutos, parou na boa saída de Rossi.
O Flamengo reagiu no minuto seguinte e Samuel Lino voltou a cabecear para nova defesa de Everson. Mesmo com o placar adverso, a torcida carioca explodiu aos 20 minutos, quando foi anunciado o segundo gol e a virada do Grêmio sobre o Palmeiras.
Mas o segundo gol do Atlético parecia mais perto do que o empate do Flamengo. Nos contra-ataques, o time mineiro encontrou espaços para assustar o adversário.
O Flamengo ficou com a posse de bola nos minutos finais, encurralou o Atlético-MG, mas não teve inspiração para criar jogadas. Abusou de erradas bolas alçadas na área. Mas uma delas, aos 44, Plata acertou a trave. E de tanto tentar, Bruno Henrique empatou de cabeça.
FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-MG 1 X 1 FLAMENGO
ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Júnior Alonso; Alan Franco, Natanael (Iván Román), Alexsander e Arana; Bernard (Reinier), Dudu (Caio Paulista) e Hulk (Rony). Técnico: Jorge Sampaoli.
FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Erick Pulgar e Luiz Araújo (Plata); Carrascal, Samuel Lino (Cebolinha) e Wallace Yan. Técnico: Filipe Luís.
GOLS - Bernard aos 33 minutos do primeiro tempo. Bruno Henrique aos 46 do segundo.
CARTÕES AMARELOS - Natanael, Everson, Pulgar, Bernard e Bruno Henrique.
CARTÃO VERMELHO - Rony.
ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).