Flamengo e Palmeiras oscilam antes da Libertadores e deixam Brasileirão em aberto

Flamengo e Palmeiras enfrentam momentos instáveis nesta reta final de temporada. Na última quarta-feira, 19, as duas equipes tropeçaram na rodada do Campeonato Brasileiro.

Os times irão se encontrar na grande decisão da Copa Libertadores da América, no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Enquanto não chega a hora da final, Flamengo e Palmeiras "patinam" no Campeonato Brasileiro, deixando a disputa pelo título do torneio de pontos corridos em aberto.

Na última quarta, o Palmeiras teve uma atuação sem brilho e apenas empatou em 0 a 0 com o Vitória, no Allianz Parque. Algumas vaias foram ouvidas no estádio. Dos últimos nove pontos disputados no Brasileirão, o time alviverde conquistou apenas um, já que vinha de derrotas para Mirassol e Santos.

O técnico Abel Ferreira reconheceu a atuação decepcionante do Palmeiras contra o Vitória, criticando a equipe sobretudo no primeiro tempo.

'No jogo, 45 minutos de apatia, sem ir para o um contra um. Um exemplo, o que o moleque de 20 anos (Allan) faz, temos que fazer. Ir para cima, arriscar, perder a bola. Foi o que faltou na primeira parte, só tocamos para trás e para o lado. E tivemos uma chance clara com Bruno Rodrigues, mas não demos 45 minutos de avanço, fomos passivos. Faltou agressividade", analisou.

O Flamengo também não conseguiu vencer na quarta. Em clássico disputado no Maracanã, o time rubro-negro perdeu para o Fluminense por 2 a 1. Dos últimos nove pontos, o Flamengo ganhou seis. Mas teve desempenho contestado no triunfo sobre o lanterna Sport.

"Posso te dizer que ânimo e atitude não foi. Isso tenho certeza absoluta. Os jogadores estavam correndo, executando tudo que pedi na fase defensiva (...) Para jogar bola, tem que estar tudo fino. Não estivemos, o adversário quis jogar no nosso erro e enfim... na elite, o que se exige é o mais alto nível, que não estivemos no primeiro tempo", disse o técnico Filipe Luís após o revés para o Fluminense.

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo detonaram o desempenho da equipe no clássico do Maracanã e mostraram preocupação para a reta decisiva do ano.

"O Flamengo entra na fase mais aguda de 2025 com um futebol preocupante. Filipe Luís parece preso a um sistema e não entende que sem os titulares ele é insustentável", disse um torcedor rubro-negro no X.

"Que coisa constrangedora foi a partida do Flamengo hoje. Péssimo em todas as fases do jogo. De novo, única jogada era bater bola para a área", opinou outro torcedor.