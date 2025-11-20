Flamengo é inoperante, perde do Fluminense e desperdiça chance de deixar Palmeiras para trás

O Flamengo foi derrotado por 2 a 1 pelo o Fluminense, em clássico disputado nesta quarta-feira, pela 34ª rodada do Brasileirão, e perdeu a oportunidade de se distanciar o Palmeiras, que empatou sem gols com o Vitória. Inoperante durante a maior parte do tempo no Maracanã, o time rubro-negro só balançou a rede em cobrança de pênalti, no final da segunda etapa, quando os tricolores venciam por 2 a 0, com gols de Lucho Acosta e Serna.

Estacionados nos 71 pontos, os flamenguistas continuam na liderança, mas agora a dois pontos do vice-líder Palmeiras, com 69. O Fluminense, por sua vez, entra no G-6, em sexto lugar, com 54 pontos, mas a posição ainda pode ser recuperada pelo Bahia, que enfrenta o Fortaleza, às 18 horas desta quinta-feira, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

O Flamengo sinalizou que pretendia ditar o ritmo da partida e empurrou o Fluminense para trás ainda nos primeiros minutos de jogo. Encontrou, contudo, uma postura defensiva sólida dos rivais e repetiu a histórias de muitos outros jogos desta temporada: bola no pé e pouco repertório para transformar a posse em domínio, de fato.

Houve mais inteligência e objetividade do lado tricolor, que ainda se aproveitou de falhas do rival rubro-negro para construir vantagem de 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Com muita disposição para colocar pressão na saída flamenguista, o Fluminense teve em Lucho Acosta sua principal arma ofensiva.

Um golaço do argentino, em chute colocado que encobriu Rossi, tirou o zero do placar. Mais tarde, uma bola mal recuada pelo jovem João Victor, de 18 anos, para o goleiro Flamenguista dominar de forma atrapalhada originou o segundo gol tricolor, marcado por Serna.

Filipe Luís tentou corrigir os erros do Flamengo com substituições já na volta do intervalo. Tirou o garoto João Victor, no intuito de preservá-lo, para colocar o experiente Danilo. Além disso, Juninho entrou no lugar de Luiz Araújo.

O Fluminense, por sua vez, entendeu que era melhor se fechar completamente e permitiu ao Flamengo maior presença no ataque. A falta de contundência dos flamenguistas tornava um pouco mais branda a missão dos defensores do time das Laranjeiras, que sofria pouco sustos e só atacava na segurança dos contragolpes.

Quando a equipe rubro-negra conseguiu ser mais efetiva, mais perto do final da partida, barrou em lances como uma ótima defesa de Fábio após cabeceio de Juninho. Na sequência do lance, contudo, Renê colocou a mão na bola após Saúl chutar no rebote, e o árbitro marcou pênalti. Jorginho converteu, mas a reação parou por aí.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 1 FLAMENGO

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal) e Lucho Acosta (Nonato); Serna (Ignacio), Everaldo (John Kennedy) e Cannobio. Técnico: Luis Zubeldía.

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, João Victor (Danilo), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, Erick Pulgar (Jorginho) e Carrascal; Samuel Lino (Everton Cebolinha), Bruno Henrique (Plata) e Luiz Araújo (Juninho). Técnico: Filipe Luís.

GOLS -Lucho Acosta, aos 24, e Serna, aos 32 minutos do segundo tempo. Jorginho, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

CARTÕES AMARELOS - Samuel Xavier, Luciano Acosta, Renê e Everaldo (Fluminense); Erick Pulgar e Saúl (Flamengo).

RENDA - R$ 4.117.072,50.

PÚBLICO -69.591 total.