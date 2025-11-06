Flaco López é chamado para amistoso da Argentina e Palmeiras perde dupla de ataque em clássico

O atacante Flaco López parece ter caído nas graças do técnico Lionel Scaloni, que voltou a convocá-lo na seleção argentina. O centroavante palmeirense está na lista de 24 nomes anunciada nesta quinta-feira para a visita a Angola, único jogo dos atuais campeões mundiais na próxima Data Fifa.

Flaco López e o ídolo Lionel Messi são os dois únicos convocados que não atuam no futebol europeu, o que engrandece ainda mais a convocação do comandante de Abel Ferreira. Como o camisa 10 é o 'todo poderoso' da seleção, o jogador palmeirense destoa na lista.

A alegria de Flaco López em novamente defender seu país, contudo, atrapalha os planos do Palmeiras, que não poderá escalá-lo no clássico com o Santos, atrasado do primeiro turno e agendado para o dia 15 de novembro na Vila Belmiro. Por defender a seleção brasileira, Vitor Roque também será ausência.

Julian Álvarez, do Atlético de Madrid, e o experiente Lautaro Martinez, da Inter de Milão, são os concorrentes de Flaco Lopez para iniciar o amistoso agendado para o dia 14 de novembro, agendado para Luanda, capital angolana, para celebrar os 50 anos da independência do país africano.