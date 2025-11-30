Flaco López aponta bola parada como decisiva e lembra: 'No Palmeiras tem que lutar por títulos'

O atacante Flaco López reconheceu a frustração do elenco do Palmeiras após a derrota na final da Libertadores e destacou que a bola parada, novamente, foi determinante no desfecho do confronto. Para ele, o time lutou dentro das suas possibilidades, mas acabou punido em um jogo de poucas oportunidades claras e muita disputa física no meio-campo.

Flaco ressaltou que o grupo tentou reagir até o último minuto, apesar das dificuldades apresentadas ao longo do duelo. Segundo o atacante, a concentração foi mantida, mas a execução ficou aquém do desejado em momentos decisivos, o que impediu o time de transformar insistência em chances reais de empate.

Ao comentar o cenário pós-derrota, Flaco evitou apontar culpados individuais e reforçou que a resposta precisa ser coletiva. Para ele, o elenco deve absorver o golpe e continuar trabalhando com foco nas competições que ainda restam. "Tentamos, demos tudo. Infelizmente, não conseguimos. A bola para decidiu", afirmou.

O argentino também falou sobre o peso de vestir a camisa do Palmeiras e reforçou que a obrigação de disputar títulos permanece, independentemente do resultado em Lima. Segundo ele, não há espaço para desânimo prolongado em um clube estruturado para competir sempre no topo, especialmente em um elenco que passou por reformulações recentes.