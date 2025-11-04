Fiorentina demite Stefano Pioli após 10 rodadas sem vitórias na Série A do Italiano

A Fiorentina anunciou nesta terça-feira o fim do ciclo do técnico Stefano Pioli à frente da equipe. O treinador foi demitido pela diretoria após o clube permanecer sem vitórias em 10 rodadas da Série A do Campeonato Italiano.

A dispensa foi consumada dois dias depois da derrota por 1 a 0 em casa para o Lecce. O resultado negativo agravou ainda mais tensão que tomou conta do departamento de futebol da agremiação toscana.

"A Fiorentina confirma a demissão de Stefano Pioli do cargo de técnico da equipe principal", informou o clube. "Daniele Galloppa assumirá o comando da equipe interinamente, a partir do treino desta tarde."

A demissão de Pioli ocorre após o anúncio, no sábado, da rescisão do contrato do diretor esportivo Daniele Prade, feito em comum acordo. O treinador foi contratado quando o técnico anterior da Fiorentina, Raffaele Palladino, deixou o cargo inesperadamente após levar o clube ao sexto lugar na temporada passada.

A Fiorentina tem se saído bem na Europa recentemente, terminando como vice-campeã em duas finais consecutivas da Conference League e chegando às semifinais na temporada passada. Após duas rodadas da competição desta temporada, o conjunto italiano lidera a tabela. O próximo jogo será contra o Mainz, na quinta-feira. Já pelo Italiano, o time volta a campo no próximo domingo e enfrenta o Genoa.