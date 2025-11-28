Finalistas da Libertadores, Palmeiras e Flamengo são 'superpotências', diz jornal inglês

A final da Libertadores, que neste sábado vai apontar o primeiro time brasileiro a se tornar tetracampeão da competição, continua ganhando destaque na Europa. Finalistas de mais uma edição do principal torneio sul-americano e donos da maior rivalidade do País, Palmeiras e Flamengo foram tratados como "superpotências" na imprensa da Inglaterra.

De acordo com o jornal The Guardian, a decisão marca não só a hegemonia do futebol brasileiro em relação ao troféu (de 2019 para cá, apenas equipes nacionais deram a volta olímpica), mas também a força de paulistas e cariocas por se consolidar como instituição dando a seus atletas estrutura e recursos a níveis comparados com o grandes clubes do futebol europeu.

"Ela (final do torneio) marca o ápice de uma evolução de uma década que viu Palmeiras e Flamengo se consolidarem como instituições com alcance, recursos e expectativas de nível europeu. A ascensão desses clubes alterou a própria lógica da Libertadores, seu mercado de transferências, seu equilíbrio competitivo e até mesmo a noção do que é possível alcançar para os clubes sul-americanos", registrou o periódico nesta edição de sexta-feira.

Pelo lado do Palmeiras, a publicação destaca força de sua campanha, principalmente após reverter uma desvantagem de três gols nas semifinais (perdeu na ida para a LDU por 3 a 0 e goleou o rival equatoriano no duelo de volta por 4 a 0), para garantir o lugar na decisão. Outro ponto de destaque citado é o sucesso da dupla de ataque formada por Vitor Roque e Flaco López.

"Os atacantes Vitor Roque e Flaco López se tornaram os pilares do Palmeiras na segunda metade da temporada", citou o jornal que completou. "Roque e López assumiram essa responsabilidade juntos, proporcionando a Abel Ferreira um ataque muito mais direto e dinâmico".

O comandante português teve ainda sua trajetória vencedora no Brasil exaltada na análise do periódico. "Técnico há mais tempo no cargo no Brasil em três décadas, Abel Ferreira conquistou dez troféus em cinco anos."

Pelo lado do Flamengo, Filipe Luís ganhou destaque por fazer um trabalho de alto nível em sua primeira temporada como treinador. O ex-lateral-esquerdo do Chelsea e Atlético de Madrid, que foi duas vezes campeão da Libertadores dentro de campo pelo clube carioca, tem agora a chance de devolver o revés de 2021 para o Palmeiras na função de treinador. Naquela edição, o time paulista derrotou o rubro-negro por 2 a 1 e ficou com o título da Libertadores, que foi disputado em Montevidéu.