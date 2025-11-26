Filipe Luís exalta Bruno Henrique após empate do Flamengo em Minas: 'Sempre acreditei nele'

Provável substituto do centroavante Pedro no ataque do Flamengo para a final da Libertadores neste sábado, diante do Palmeiras, em Lima, o atacante Bruno Henrique ganhou elogios do técnico Filipe Luís na noite desta terça-feira, após decretar o empate de 1 a 1 com o Atlético-MG nos acréscimos do segundo tempo, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol aumentou a vantagem do time carioca em relação o vice-líder Palmeiras. Restando duas rodadas para o fim do Nacional, a equipe rubro-negra chegou aos 75 pontos. Com o revés no Sul (derrota de 3 a 2 para o Grêmio), os paulistas estacionaram na classificação e permanecem com 70.

"Eu sempre acreditei nele. Muitas vezes, as fases do jogador geram dúvidas ao torcedor, à imprensa, mas eu nunca deixei de acreditar. É um jogador determinante, histórico desse clube. O Bruno vive um grande momento mental e físico. Ele chega, talvez, no seu melhor momento para a grande final", afirmou Filipe Luís.

O camisa 27, ao lado do uruguaio Arrascaeta, é um dos remanescente do time que conquistou o título da Libertadores de 2019, quando o Flamengo era comandando pelo português Jorge Jesus.

Com uma lesão muscular na coxa esquerda, Pedro está praticamente fora da final. O atleta vem sendo submetido a um tratamento intensivo, mas tem remotas chances de entrar em campo neste sábado, em Lima.