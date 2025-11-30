Filipe Luís coroa início meteórico como treinador com título mais importante da história do Fla

Depois de levantar taças com a camisa do Flamengo, Filipe Luís agora escreve uma história vencedora no comando do clube carioca. Com o título da Libertadores de 2025, o técnico se consolida ainda mais como um dos ídolos da torcida flamenguista.

Além de ser o responsável por levar o clube ao tetracampeonato da América, Filipe se tornou o segundo brasileiro a vencer a competição como jogador e como técnico. O primeiro foi Renato Gaúcho, campeão em campo com o Grêmio em 1983 e como comandante da equipe tricolor em 2017.

O catarinense chegou ao Flamengo como jogador em 2019, já veterano, com uma carreira consolidada no futebol europeu, mas com muito a contribuir ao time rubro-negro. Toda a experiência foi importante nas campanhas que renderam duas Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileirões (2019 e 2020), uma Copa do Brasil (2022) e dois Cariocas (2020 e 2021).

No fim de 2023, Filipe Luís decidiu pendurar as chuteiras. Menos de um ano depois, já conquistava o Brasil com a equipe rubro-negra.

"Foi muito claro e explícito. O Filipe deixava evidente que encerraria a carreira num dia e no seguinte já estaria dando treino. Ele tinha essa convicção. Não foi surpresa o que aconteceu. Eu já sabia que ele seria um treinador e que seria um treinador diferenciado", disse o ex-jogador Diego Ribas, multicampeão no Flamengo com Filipe Luís, em entrevista ao Estadão.

Em janeiro de 2024, ele deu início à promissora trajetória à beira do campo até aqui. O começo foi nas categorias de base do Flamengo, no Sub-17, onde foi campeão carioca. Cinco meses mais tarde, assumiu o Sub-20 e venceu o Intercontinental da categoria.

O início promissor e vencedor na formação de jogadores credenciou o ex-jogador a um outro patamar na carreira como treinador. Influenciado pelo estilo de trabalho do português Jorge de Jesus, que o treinou no Flamengo, e do argentino Diego Simeone, seu comandante em todo o período no Atlético de Madri, Filipe passou a chamar atenção pelos dirigentes rubro-negros.

"Filipe é um treinador jovem, com apenas um ano de profissão, mas com um talento enorme. Trabalhei com muitos treinadores e considero que ele está ao nível dos melhores, com muito para evoluir ainda, mas já com um nível que lhe permite claramente treinar na Europa", disse José Boto, diretor de futebol do Flamengo, em entrevista ao jornal português A Bola.

Então, em setembro de 2024, após o anúncio da demissão de Tite, o Flamengo fez o convite a Filipe para comandar o time principal, que prontamente foi aceito. Em apenas dez jogos, o ex-jogador da seleção brasileira levou um time em crise ao título da Copa do Brasil, o primeiro da carreira dele no futebol profissional.

No início de 2025, conquistou a Supercopa do Brasil em cima do rival Botafogo e o Carioca, chegando a três troféus com o Flamengo. No entanto, após eliminações seguidas em competições importantes, primeiro para o Bayern de Munique, nas oitavas de final do Mundial de Clubes, e depois para o Atlético-MG, nas oitavas da Copa do Brasil, o técnico viveu o momento de maior pressão no cargo. Mas o destino reservou o momento mais mágico para Filipe Luís no final do ano.