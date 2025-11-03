Fifpro anuncia seleção mundial com Mbappé, Lamine Yamal, domínio do PSG e sem brasileiros

O Brasil mostrou nesta segunda-feira que anda em baixa no futebol mundial. Acostumado a figurar na seleção da Fifpro (Sindicato Profissional dos Jogadores, desta vez o país verde e amarelo não conseguiu emplacar nenhum representante nos 11 escolhidos nas categorias masculina e feminina. O Paris Saint-Germain, campeão da Champions, dominou a lista entre os homens, que ainda teve Mbappé e Lamine Yamal.
A escolha da seleção da Fifpro é a única no planeta definida somente por voto direto de jogadores - foram mais de 26 mil eleitores, representando 68 países. E consagrou o PSG, que encantou ao desbancar os concorrentes e erguer o primeiro título da Champions com implacáveis 5 a 0 na Inter de Milão na decisão de Munique.
O goleiro italiano Donnarumma, agora no Manchester City, os laterais marroquino Hakimi e português Nuno Mendes, o volante Vitinha, também de Portugal e o atacante francês Dembélé foram os escolhidos do PSG. O brasileiro Marquinhos também estava na briga, mas acabou fora dos 11 escolhidos.
A defesa foi configurada com somente um defensor: o holandês Van Dijk, do Liverpool. O meio, além de Vitinha, ainda conta com o espanhol Pedri, do Barcelona, o inglês Jude Bellingham, do ?Real Madrid, e seu compatriota Cole Palmer, campeão mundial com o Chelsea.
Por fim, o ataque, no qual Raphinha, do Barcelona, era um dos finalistas ao prêmio, mas acabou preterido em briga direta com o companheiro espanhol do Barcelona Lamine Yamal, além dos franceses Dembélé, do PSG, e Mbappé, do Real Madrid.
Entre as mulheres, as brasileiras Marta e Debinha não foram eleitas em escolha que consagrou a Inglaterra, campeã da Eurocopa, com seis representantes: a goleira Hannah Hampton, a lateral Lucy Bronze, as zagueiras Millie Bright e Leah Williamson e as atacantes Chloe Kelly e Alessia Russo.
A seleção feminina ainda tem as espanholas Ona Batlle, na lateral-esquerda, Aitana Bonmati e Alexia Putellas no meio, ainda com Ghizlane Chebbak, do Marrocos. Barbra Banda, de Zâmbia, completa o ataque.