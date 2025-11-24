Fifa faz parceria bilionária com fundo da Arábia Saudita para construção e reforma de estádios

A Fifa anunciou nesta segunda-feira, 24, um novo acordo com o SFD (Fundo Saudita para o Desenvolvimento) que deve alocar até US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,4 bilhões) em empréstimos para a construção e reforma de estádios em países em desenvolvimento.

Conhecido como Memorando de Entendimento (MoU), a parceria subsidiará diversos investimentos em centros esportivos e estruturas adicionais visando "impulsionar" a modalidade.

"O esporte é mais do que competição - é um catalisador para o desenvolvimento e a inclusão. Por meio de financiamento em condições favoráveis, estamos ajudando os países a construir a infraestrutura necessária para desbloquear seu potencial, capacitar os jovens e fortalecer as comunidades para as gerações futuras", afirmou Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad, CEO da SFD, em nota oficial.

O foco inicial do projeto será investir em países emergentes por meio de suas respectivas Associações Membro da Fifa, como a CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O objetivo da iniciativa ao longo prazo também envolve atrair a atenção de outras instituições de desenvolvimento, parceiros do setor privado e organizações regionais.

Para os dirigentes, a principal motivação por trás do projeto é diminuir a disparidade entre "nações com instalações de nível internacional e aquelas sem".