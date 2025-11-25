Ferreirinha tem lesão confirmada e vira dúvida no São Paulo para o jogo contra o Fluminense

Ferreirinha é mais um problema do São Paulo nesta reta final de Brasileirão. O jogador, que foi substituído na vitória sobre o Juventude por 2 a 1, no último domingo, na Vila Belmiro, sofreu um edema na região posterior da coxa esquerda. A informação foi divulgada pelo clube nesta segunda-feira.

Segundo o São Paulo, a lesão do atacante foi confirmada em exame de imagem. O atleta já iniciou a recuperação e será reavaliado diariamente. No entanto, ele não deve ficar à disposição do técnico Hernán Crespo para a partida contra o Fluminense, na próxima quinta-feira, às 20h30, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após sentir dores durante o primeiro tempo contra a equipe gaúcha, Ferreirinha deu lugar ao jovem atacante Lucca no intervalo de jogo, que se destacou ao longo da segunda etapa. Por isso, o garoto revelado pelas categorias de base do time paulista pode ter uma chance contra os cariocas.

Com a lesão de Ferreirinha, uma longa lista de desfalques do time tricolor fica ainda mais extensa. Neste momento, são 14 jogadores no Departamento Médico.