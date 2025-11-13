Esportes

No Rio de Janeiro
Notícia

Felipão e Falcão estão entre supostas vítimas de esquema que desviou R$ 7 milhões do FGTS

Polícia Federal deflagrou nova fase da operação que investiga o caso nesta quinta-feira (13); advogada suspeita de chefiar esquema teve a carteira da OAB suspensa

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS