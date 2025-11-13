Federação Turca de Futebol impõe suspensões a 102 jogadores em caso de escândalo de apostas

A Federação Turca de Futebol suspendeu temporariamente, nesta quinta-feira, 102 jogadores das duas principais divisões do Campeonato Nacional de participarem de partidas devido ao caso do escândalo de apostas.

Os jogadores foram encaminhados ao Comitê Disciplinar Profissional da Federação Turca de Futebol como parte de um processo de investigação que está em andamento sobre apostas.

A ação promovida pelo O comitê suspendeu 25 jogadores de clubes da Superliga e 77 da segunda divisão na quinta-feira, com sanções que variam de 45 dias a um ano.

O lateral-esquerdo da seleção turca e do Galatasaray, Eren Elmali, foi suspenso por 45 dias. Seu companheiro de equipe, Metehan Baltaci, zagueiro da seleção sub-21, foi suspenso por nove meses.