Federação Argentina amplia regulamento e terá oito troféus em disputa a partir de 2026; entenda

Diferentemente do Brasileirão, o Campeonato Argentino adota um formato que, por vezes, confunde quem não estava acostumado a acompanhar o certame. Tudo ficou ainda mais difícil de entender após o Rosario Central, time que contou com o regresso do craque Ángel Di Maria nesta temporada, ser proclamado campeão após a Associação de Futebol Argentino (AFA) decidir, de maneira surpreendente, reconhecer como título nacional a liderança na tabela anual, que soma os pontos dos torneios Apertura e Clausura, primeira e segunda parte da competição local.

A definição ocorreu em reunião na sede da AFA, com a presença de dirigentes e representantes do Rosario Central, além de integrantes do elenco e da comissão técnica. A Liga Profissional oficializou a criação do título de "Campeão da Liga" para a equipe de melhor desempenho na pontuação acumulada da temporada. Até então, a ponta da classificação garantia apenas a vaga na Libertadores.

É importante ressaltar que o formato atual não foi alterado. Assim, o Platense continua como o campeão do Apertura, enquanto o Clausura ainda conhecerá o seu campeão no dia 13 de dezembro. De acordo com o regulamento, os vencedores de cada uma das duas partes não se enfrentam para decidir o "campeoníssimo" e, com o título dado ao Rosario Central, a Argentina terá três campeões nacionais em 2025.

Para 2026, a AFA manteve os formatos do Campeonato Argentino - com o Apertura e Clausura -, Copa Argentina e oficializou o título de Campeão da Liga para o detentor do maior número de pontos na tabela geral. Além disso, a entidade mudou formatos e criou novos confrontos valendo taça.

ASSIM, O FUTEBOL ARGENTINO TERÁ OITO TROFÉUS EM DISPUTA A PARTIR DE 2026:

- Apertura: primeiro turno do Campeonato Argentino

- Clausura: segundo turno do Campeonato Argentino

- Copa Argentina: equivalente à Copa do Brasil

- Campeão da Liga: título para o time com mais pontos na tabela geral anual

- Troféu dos Campeões: vencedor do Apertura vs. vencedor do Clausura

- Supercopa Internacional: Campeão da liga vs. ganhador do Troféu dos Campeões

- Supercopa Argentina: campeão da Copa Argentina vs. ganhador do Troféu dos Campeões

- Recopa de Campeões: triangular entre os campeões da Copa Argentina, Supercopa Argentina e Supercopa Internacional.

MUDANÇA DE REGULAMENTO GERA CRÍTICAS

A mudança repentina no regulamento que deu o título para o Rosario Central não foi bem recebida por todos os clubes. O Estudiantes emitiu uma nota oficial informando que "não houve votação para o reconhecimento do título de Campeão da Liga de 2025". Hora antes, a Liga Profissional de Futebol Argentino, responsável pela organização do campeonato nacional, informou que a decisão havia sido "por unanimidade".

Guillermo Barros Schelotto, ídolo do Boca Juniors e atual técnico do Vélez Sarsfield, uso de ironia para comentar o caso. "Talvez com o tempo eu consiga algum reconhecimento. E será que eles também pagam ao (Rosario) Central pela conquista do título?"

Gonzalo Belloso, ex-jogador e presidente do Rosario Central, rebateu às críticas e defendeu o título apesar de o troféu não constar no regulamento. "É um prêmio bem merecido para um clube como o nosso, que esteve em primeiro lugar do primeiro ao último jogo, que somou mais pontos que qualquer outro e perdeu apenas duas partidas neste ano", disse, em declaração à TNT Sports.

A gestão do presidente Claudio Tapia à frente da AFA vem sendo bastante criticada por torcedores, especialmente no que diz respeito ao nível da arbitragem. Javier Tebas, presidente da La Liga (Campeonato Espanhol) esteve presente na Argentina para um evento organizado pelo Diario Olé e disse que sentia "pena" pela maneira que o futebol é organizado no país.

"Lamento que um país com tanta paixão, tantos torcedores e um senso de pertencimento incomparável no mundo, não tenha o desempenho necessário para se tornar uma potência mundial em nível de clubes. Eles são campeões mundiais, mas esses jogadores deveriam estar jogando aqui", declarou Tebas, referindo-se aos craques da seleção argentina, a maioria dos quais atua na Europa.