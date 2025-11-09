F1: Verstappen e Ocon largam dos boxes, e Bortoleto ganha posições no grid do GP de São Paulo

Depois de marcarem tempos ruins no treino classificatório do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, Max Verstappen e Esteban Ocon substituíram componentes do motor e serão obrigados a largar dos boxes na corrida principal no Autódromo de Interlagos. A previsão é de que os carros partam às 14h (de Brasília).

O holandês ainda fez outras alterações em componentes do veículo com o parque fechado, ou seja, em momento em que não é mais permitido mexer no carro. De acordo com o regulamento da Fórmula 1, é vedado às equipes usar mais do que quatro motores por temporada. Verstappen e Ocon vão para o quinto motor no ano e, por isso, devem sair dos boxes.

Na Fórmula 1, largar dos boxes gera uma grande perda de tempo para o piloto, dado que ele só pode partir depois que o último carro cruzar a linha de largada.

Com a punição a Verstappen, da Red Bull, e a Ocon, da Alpine, quem ganha posições no grid de largada é o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber. Ele não participou do treino classificatório no sábado, uma vez que seu carro não ficou pronto a tempo depois das avarias sofridas no grave acidente durante a corrida sprint.