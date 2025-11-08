F1: veja o grid de largada do GP de São Paulo com Norris na pole e Bortoleto em 20º

O fim de semana de Lando Norris tem sido perfeito até aqui no Autódromo de Interlagos. Líder do campeonato mundial de pilotos, o britânico foi pole e ganhou a corrida sprint e promete repetir a dose na corrida principal do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, cuja largada acontece às 14h de domingo. O primeiro passo já foi dado com a conquista da pole no treino classificatório deste sábado, com o tempo de 1min09s511.
Quem também ganha aplausos com um desempenho irretocável é o jovem italiano Andrea Kimi Antonelli. O piloto da Mercedes, que fez homenagens a Ayrton Senna nos dias que precederam as atividades na capital paulista, completa a primeira fila e tentará sua primeira vitória na F1.
Charles Leclerc, da Ferrari, sai da terceira colocação e tem ao seu lado o vice-líder do Mundial, Oscar Piastri. O australiano não tem conseguido acompanhar o ritmo de Norris e pode ver a distância para o líder, que hoje é de nove pontos, aumentar.
Ainda concorrendo pelo título, Max Verstappen fez uma classificação irreconhecível, caiu ainda no Q1 e vai largar no fundo do pelotão. O carro de Gabriel Bortoleto não ficou pronto a tempo de participar do treino classificatório. Após a forte pancada na sprint, que chegou a um impacto de 57G, os mecânicos da Sauber iniciaram uma corrida contra o tempo para remontar o carro. O brasileiro chegou a entrar no carro, mas não saiu para volta rápida.
VERSTAPPEN CAI NO Q1; BORTOLETO NÃO CONSEGUE SAIR COM O CARRO
Apesar dos esforços da equipe Sauber para montar o carro de Gabriel Bortoleto a tempo do treino classificatório, o brasileiro não conseguiu ter sua máquina à disposição e não saiu dos boxes, sendo eliminado logo de cara.
O que nem todos esperavam era ver o atual tetracampeão Max Verstappen também cair no Q1. O holandês cometeu erros e reclamou da falta de aderência de sua Red Bull nas voltas rápidas, sendo eliminado, bem como seu companheiro de equipe, Yuki Tsunoda.
O holandês sofreu um baque nas suas esperanças de disputa de título e largará em 16º. No ano passado, ele saiu de 17º no grid para ganhar a prova, mas, com chuva, algo que não é esperado para este domingo.
"É um fim de semana muito ruim para nós. Temos de analisar o que aconteceu. Sinceramente, não sei", afirmou Verstappen.
JOVENS BRILHAM O Q2 EM INTERLAGOS, EXPERIENTES DECEPCIONAM
O Q2 contou com o brilho dos jovens Oliver Bearman e Kimi Antonelli, que avançaram para o Q3 com boas voltas. Os experientes Lewis Hamilton e Fernando Alonso decepcionaram e não conseguiram chegar na parte decisiva do treino.
NORRIS DÁ SUSTO, MAS DEPOIS MOSTRA O QUE PODE
Norris errou sua primeira tentativa de volta rápida no Q3 e ficou apenas com uma chance de partir da pole. Seu concorrente, Piastri, foi melhor e logo cravou o melhor tempo. Bearman e Antonelli continuaram com bom desempenho. Na tentativa derradeira, Norris mostrou seu potencial e conquistou a pole.
CONFIRA O GRID DE LARGADA DO GP DE SÃO PAULO
Lando Norris (GBR/McLaren), com 1min09s511
Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), com 1min09s685
Charles Leclerc (MON/Ferrari), com 1min09s805
Oscar Piastri (AUS/McLaren), com 1min09s886
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls), com 1min09s931
George Russell (GBR/Mercedes), com 1min09s942
Liam Lawson (NZE/Racing Bulls), com 1min09s962
Oliver Bearman (GBR/Haas), com 1min09s977
Pierre Gasly (FRA/Alpine), com 1min10s002
Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), com 1min10s039
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), com 1min10s001
Alex Albon (TAI/Williams), com 1min10s053
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), com 1min10s100
Lance Stroll (CAN/Aston Martin), com 1min10s161
Carlos Sainz (ESP/Williams), com 1min10s472
Max Verstappen (HOL/Red Bull), com 1min10s403
Esteban Ocon (FRA/Haas), com 1min10s438
Franco Colapinto (ARG/Alpine), com 1min10s632
Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), com 1min10s711
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), sem tempo