F1: Norris dedica vitória a Gil de Ferran em conclusão de 'fim de semana perfeito'

Grande vitorioso do fim de semana do GP de São Paulo de Fórmula 1, o britânico Lando Norris dedicou sua vitória no Autódromo de Interlagos ao brasileiro Gil de Ferran, piloto campeão da Indy que morreu em dezembro de 2023, aos 56 anos.

Essa vitória vai para Gil de Ferran, um dos meus mentores. Pensei nele muitas vezes durante a prova", declarou o piloto da McLaren.

Gil de Ferran teve uma grande carreira nos Estados Unidos, brilhando nas pitas da Indy. Foi campeão da categoria em duas ocasiões, em 2000 e 2001. Também ganhou as tradicionais 500 milhas de Indianápolis em 2003.

No fim de sua vida, trabalhou como consultor da McLaren. Daí vem sua ligação com Norris. Ferran morreu após sofrer uma parada cardíaca enquanto dirigia em uma pista do clube Concours, em Opa-Locka, na Flórida. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

NORRIS REENCONTRA BOA FASE E FICA MAIS PERTO DO TÍTULO

O britânico elogiou a pista de Interlagos e o público brasileiro após conquistar a vitória no GP de São Paulo. Norris entende que seu fim de semana foi perfeito, apesar de algumas dificuldades durante a prova.

"Estou muito satisfeito. É bom vencer aqui no Brasil, com uma pista e fãs maravilhosos. Foi um fim de semana perfeito. A recompensa não vem de um jeito fácil, mas estão me entregando um carro perfeito", disse o piloto da McLaren.

Norris chegou a 390 pontos no campeonato mundial, com uma boa vantagem de 24 pontos sobre o vice-líder, Oscar Piastri. Max Verstappen vem em terceiro, com 341.