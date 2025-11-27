F-1: Piastri revela recusa à orientação da McLaren para favorecer Norris: 'A resposta é não'

A duas corridas do fim da Fórmula 1 2025, o australiano Oscar Piastri revelou nesta quinta-feira que a McLaren chegou a discutir a possibilidade de priorizar Lando Norris, seu companheiro de equipe e líder no Mundial de Pilotos, na briga pelo título da temporada. No entanto, Piastri, segundo colocado e que depende de uma combinação de resultados para conquistar o campeonato, se recusou a privilegiar o britânico nesta reta final.

"Nós tivemos uma conversa muito breve sobre isso e a resposta é não. Eu ainda estou empatado em pontos com o Max e tenho uma chance decente de ganhar se as coisas acontecerem a meu favor, então é assim que jogaremos. Ainda há uma chance e isso já aconteceu algumas vezes antes, então eu sei que não é impossível", comentou o australiano em entrevista coletiva.

Depois de liderar boa parte da temporada, Piastri apresentou uma queda de rendimento e não subiu ao pódio nas últimas seis etapas. Com isso, ele viu o companheiro de equipe ultrapassá-lo e assumir o favoritismo na briga pelo título.

Neste momento, Norris está no topo da classificação, com 390 pontos, 24 a mais que Piastri e Max Verstappen, piloto da Red Bull, que estão empatados na segunda posição, com 366.

"Obviamente, eu também sei que é uma chance um pouco remota. Mesmo que eu tenha dois fins de semana finais perfeitos, não posso depender só disso. Preciso que outras coisas também joguem a meu favor, e estou muito ciente disso. Vou apenas tentar ter os melhores fins de semana possíveis, como tento fazer sempre, e ver o que acontece com todo mundo", concluiu Piastri.

O Grande Prêmio do Catar, que acontece neste final de semana, será a penúltima etapa desta temporada. Para ser campeão no circuito de Lusail, Norris precisa terminar o fim de semana com vantagem de 26 pontos para Piastri e Verstappen. Ou seja, nas corridas sprint e principal, o britânico precisa somar somente pontos a mais que os adversários.