F-1: McLaren erra, Verstappen vence no Catar e luta por título em Abu Dabi; Bortoleto é 13º

A temporada 2025 da F-1 será decidida na 24ª e última etapa com três pilotos disputando o título. Max Verstappen, da Red Bull, aproveitou uma estratégia equivocada da McLaren e venceu o GP do Catar neste domingo. Atrás dele chegaram Oscar Piastri e Carlos Sainz, da Williams. Lando Norris terminou em quarto. A McLaren desperdiçou uma ótima oportunidade de tirar o tetracampeão e deixar a luta pelo título apenas entre Piastri e Norris. Gabriel Bortoleto foi o 13º após largar na 19ª posição.

Com 25 pontos em disputa no GP de Abu Dabi, no domingo, Norris lidera o Mundial com 408 pontos, seguido por Verstappen com 396 e Piastri com 392. Os pilotos da McLaren monopolizaram a primeira fila do grid de largada, em um circuito em que as ultrapassagens são difíceis, mas viram a possibilidade de uma possível dobradinha ruir no começo da corrida.

Verstappen, em sua 70ª vitória, largou bem e fez a primeira curva à frente de Norris. O desempenho foi fundamental em uma pista em que as ultrapassagens são bens difíceis. O tetracampeão já havia dito que apostaria em um forte início de prova. Na corrida sprint, ele ganhou duas posições na primeira volta e terminou na quarta posição após largar em sexto.

Na sétima volta, Nico Hülkenberg e Pierre Gasly se chocaram e provocaram a entrada do safety car. Hulkenberg abandonou, e Gasly conseguiu permanecer na disputa. A maioria dos pilotos aproveitou para fazer a primeira das duas paradas nos boxes, mas a dupla da McLaren adotou outra estratégia e permaneceu na pista. Cada um dos três jogos de pneus fornecidos pela Pirelli precisa ser trocado, no máximo, após 25 voltas.

Após o fim da bandeira amarela, a McLaren foi abrindo vantagem sobre Verstappen que voltou dos boxes na terceira posição. Na 24ª volta, Piastri foi aos boxes e voltou na quinta posição, atrás de Norris, Verstappen, Carlos Sainz, da Williams, e Kimi Antonelli, da Mercedes. Norris fez sua parada na volta seguinte e retornou atrás de Piastri.

Com todos os pilotos com uma parada, Piastri tinha quase 19 segundos de desvantagem para Verstappen, que assumiu a liderança da prova. Norris vinha pouco mais de quatro segundos atrás de seu companheiro de McLaren. Na 30ª volta, Verstappen ultrapassou Antonelli com facilidade e assumiu a terceira posição.

Os boxes ficaram movimentados na 32ª volta, quando a maioria do grid fez sua segunda parada. Verstappen voltou na terceira posição, menos de quatro segundos atrás de Norris. Bortoleto adotou uma tática ousada e foi o único a voltar, na 15ª posição, com pneus macios. A maioria optou pelos duros.

Na 43ª das 57 voltas da corrida, Piastri fez sua segunda parada e voltou na terceira posição, atrás de Norris e Verstappen. O líder do Mundial parou no giro seguinte, mas caiu para quinta colocação, atrás também de Sainz e Antonelli.

O líder do Mundial, que tinha possibilidade de sair do Catar com o título, conseguiu se aproximar de Antonelli e fez a ultrapassagem na última volta. Se chegar na terceira colocação na próxima corrida, ele conquista seu primeiro título da F-1.

A 24ª e decisiva etapa da temporada acontece a partir de sexta-feira no circuito de Yas Marina. O GP de Abu Dabi acontece no domingo, às 10h (de Brasília).

Confira o resultado do GP do Catar:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 57 voltas

2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 7s995

3º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 22s665

4º - Lando Norris (ING/McLaren), a 23s315

5º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 28s317

6º - George Russell (ING/Mercedes), a 48s599

7º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 54s045

8º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 56s785

9º - Liam Lawson (NZL/RB), a 60s073

10º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 61s770

11º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 66s931

12º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 77.730

13º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a 84s812

14º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), uma volta

15º - Esteban Ocon (FRA/Haas), uma volta

16º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), uma volta