F-1: Bortoleto bate na 1ª volta e se despede de GP de São Paulo para esquecer

A empolgação do público para ver um brasileiro novamente no Grande Prêmio de São Paulo não durou nem uma volta. Logo no primeiro giro da corrida deste domingo em Interlagos, Gabriel Bortoleto abandonou a prova.

O brasileiro ficou sem espaço ao travar uma batalha com Lance Stroll, da Aston Martin, e encostou a roda na grama, rodando e batendo no muro no "Bico de Pato", curva 10 da pista.

No sábado, na corrida sprint, na última volta o brasileiro sofreu um forte acidente na reta principal a mais de 300km/h. Ele foi tentar ultrapassar Alex Albon, da Williams, a sua frente, deslizou na pista úmida e bateu forte contra os muros, vendo sua Sauber até decolar do chão.

Felizmente, Bortoleto não teve nenhuma lesão. Mas, por conta do acidente, a Sauber não conseguiu arrumar o carro do brasileiro a tempo dele fazer o treino classificatório. Com isso, foi último no grid.

E na corrida de domingo, logo na primeira volta, deu adeus ao GP.