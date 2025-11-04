Ex-jogadores de Grêmio e de Inter foram os únicos brasileiros que venceram o prêmio Golden Boy; relembre

O francês Desiré Doué, do PSG, venceu o prêmio Golden Boy, entregue pelo jornal italiano Tuttosport ao melhor jogador abaixo de 21 anos que atua na Europa. O atacante marcou dois gols na final da última Champions League, contra a Inter de Milão. Doué fez 16 gols e deu 14 assistências na sua primeira temporada pelo clube parisiense.
Na edição de 2025, apenas um brasileiro concorreu ao troféu. Estêvão, formado pelo Palmeiras e atualmente no Chelsea, esteve na lista de 20 nomes que disputaram o prêmio.
Criado em 2003 pelo jornal italiano, o Golden Boy foi vencido por brasileiros em duas oportunidades. Primeiro, em 2008, Anderson, ex-Grêmio e então no Manchester United, foi escolhido o melhor jogador jovem da temporada.
Um ano depois, Alexandre Pato, formado no Inter, venceu o prêmio por suas atuações com as camisas do Milan e da Seleção Brasileira. Lamine Yamal, do Barcelona, venceu a premiação na temporada anterior.
Todos os vencedores do Golden Boy
- 2003 — Rafael van der Vaart (Ajax)
- 2004 — Wayne Rooney (Manchester United)
- 2005 — Lionel Messi (Barcelona)
- 2006 — Cesc Fabregas (Arsenal)
- 2007 — Sergio Aguero (Atlético de Madrid)
- 2008 — Anderson (Manchester United)
- 2009 — Alexandre Pato (Milan)
- 2010 — Mario Balotelli (Manchester City)
- 2011 — Mario Götze (Borussia Dortmund)
- 2012 — Isco Alarcón (Malaga)
- 2013 — Paul Pogba (Juventus)
- 2014 — Raheem Sterling (Liverpool)
- 2015 — Anthony Martial (Manchester United)
- 2016 — Renato Sanches (Benfica)
- 2017 — Kylian Mbappé (PSG/Monaco)
- 2018 — Matthijs de Light (Ajax)
- 2019 — João Félix (Benfica)
- 2020 — Erling Haaland (Borussia Dortmund)
- 2021 — Pedri (Barcelona)
- 2022 — Gavi (Barcelona)
- 2023 — Jude Bellingham (Real Madrid)
- 2024 — Lamine Yamal (Barcelona)
Finalistas do Golden Boy 2025/26
- Pau Cubarsí — Espanha (Barcelona)
- Désiré Doué — França (PSG)
- Dean Huijsen — Países Baixos (Real Madrid)
- Kenan Yildiz — Alemanha (Juventus)
- Myles Lewis-Skelly — Inglaterra (Arsenal)
- Warren Zaïre-Emery — França (PSG)
- Arda Güler — Turquia (Real Madrid)
- Franco Mastantuono — Argentina (Real Madrid)
- Ethan Nwaneri — Inglaterra (Arsenal)
- Jorrel Hato — Países Baixos (Chelsea)
- Geovany Quenda — Portugal (Sporting)
- Estêvão — Brasil (Chelsea)
- Leny Yoro — França (Manchester United)
- Senny Mayulu — França (PSG)
- Nico O'Reilly — Inglaterra (Manchester City)
- Eliesse Ben Seghir — Marrocos (Bayer Leverkusen)
- Victor Froholdt — Dinamarca (Porto)
- Lucas Bergvall — Suécia (Tottenham)
- Archie Gray — Inglaterra (Tottenham)
- Mamadou Sarr — França (Strasbourg)