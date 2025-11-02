Ex-Flamengo e Corinthians, técnico Vítor Pereira é demitido do lanterna da Premier League

Vítor Pereira estava na equipe desde dezembro de 2024. DARREN STAPLES / AFP

Último colocado da Premier League, o Woverhampton confirmou, neste domingo (2), a demissão do técnico Vítor Pereira – português com passagens por Corinthians e Flamengo. No sábado, a equipe foi derrotada por 3 a 0 pelo Fullham, pela 10ª rodada.

"Os resultados e o desempenho desta temporada ficaram abaixo dos padrões aceitáveis e, como resultado, uma mudança na liderança foi considerada necessária", explicou em nota o clube inglês, que ainda não definiu um sucessor para Pereira.

Enquanto isso, o time será dirigido pelos treinadores das equipes sub-21 e sub-18. O próximo jogo será no sábado que vem, contra o Chelsea, em Stamford Bridge.

Os "Wolves", que somam apenas dois pontos de 30 possíveis, vêm de quatro derrotas seguidas na Premier League e estão oito pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Vítor Pereira, de 57 anos, assumiu o cargo em dezembro de 2024 e, na temporada passada, conseguiu salvar a equipe da queda para a segunda divisão.

Passagem apagada no Brasil