Ex-Arsenal deixa o México após sumiço de cachorra e jornal compara fracasso ao de Daniel Alves

Contratado pelo Pumas no início da temporada com festa e com pompa de estrela internacional, o galês Aaron Ramsey teve seu contrato rompido e retornou à Europa depois de apenas quatro meses no clube, seis jogos disputados, 235 minutos em campo e um gol marcado.

O meia da seleção de País de Gales, com passagens por clubes como Arsenal e Juventus, teve sua curta passagem pelo Pumas marcada por lesões, mas o estopim para a rescisão foi o desaparecimento da cachorra de estimação da família, Halo, que desapareceu enquanto estava em um abrigo em Guanajuato durante as férias do jogador.

"Só queremos nossa cadela de volta. Ela tem 10 anos, foi castrada e só quer voltar para sua família. Por favor, qualquer informação. Por favor, nos ajudem", pediu Ramsey em suas redes sociais, oferecendo uma recompensa de 10.000 pesos mexicanos (cerca de R$ 2.900) pelo paradeiro do animal. "Tentando entender como alguém pode deixar sua cachorra em um rancho e nunca mais vê-la. Sem nenhuma explicação. Nenhuma imagem foi gravada, nenhum rastreador a encontrou, nenhum corpo e um monte de mentiras", desabafou.

Incomodado com as faltas do jogador aos treinos para procurar pela cadela nas últimas semanas, o Pumas propôs a rescisão do contrato, prontamente aceita pelo atleta de 34 anos, segundo a imprensa mexicana. A equipe da Cidade do México, que também conta com o goleiro Keylor Navas, ex-Real Madrid, atravessa péssima fase e corre risco de ficar fora dos playoffs da liga mexicana.

A passagem relâmpago de outra grande contratação do Pumas levou o jornal "Marca" mexicano a comparar com o curto período no clube de Daniel Alves, que teve seu contrato rescindido após ser preso na Espanha, acusado de agressão sexual contra uma jovem em boate de Barcelona. O brasileiro foi absolvido em março deste ano.