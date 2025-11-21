Evandro e Arthur Lanci são eliminados nas quartas de final do Mundial de Vôlei de Praia

Arthur Lanci lamenta derrota. Volleyball World / Divulgação

A última dupla brasileira na chave masculina do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, em Adelaide, na Austrália, foi eliminada nas quartas de final.

Nesta sexta-feira (21), Evandro e Arthur Lanci foram eliminados pelos atuais campeões olímpicos, os suecos David Ahman e Jonatan Hellvig, que marcaram 2 sets a 0, com um duplo 22/20.

O confronto foi equilibrado e os europeus acabaram levando a melhor assim como ocorreu na mesma fase, nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. O que mais chamou atenção foram os 18 erros cometidos pelos brasileiros, sendo oito deles no saque.

Considerado um dos melhores sacadores do circuito, Evandro desperdiçou sete serviços ao longo da partida, enquanto os suecos erraram apenas três.

Na semifinal, Ahman e Hellvig vão encarar os alemães Nils Ehlers e Clemens Wiclker, numa reedição da final olímpica de Paris, que foi vencida pela dupla da Suécia.

Ehlers e Wickler deixaram pelo caminho os tchecos Ondrej Perusic e David Schweiner, atuais campeões do mundo, por 2 a 0, com um duplo 21/18.