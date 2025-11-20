Evandro e Arthur Lanci garantem vaga nas quartas de final do Mundial de Vôlei de Praia

Os brasileiros Evandro e Arthur Lanci estão classificados para as quartas de final do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, em Adelaide, na Austrália. Nesta quinta-feira (20), eles venceram os suíços Marco Krattiger e Leo Dillier, por 22/24, 21/12 e 15/13.
Agora, eles vão encarar os atuais campeões olímpicos, os suecos David Ahman e Jonatan Hellvig, que passaram pelos franceses Rémi Bassereau e Calvin Aye por 2 a 0, parciais de 21/17 e 21/16. O jogo está marcada para sexta-feira (21), às 5h30min (de Brasília).
André Stein e Renato eliminados
Parceiro de Evandro na conquista do título mundial de 2017, André Stein não conseguiu se classificar. Em parceria com Renato, o capixaba foi eliminado pelos suecos Jacob Nilsson e Elmer Andersson, que marcaram 21/16 e 21/14.