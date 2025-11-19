EUA goleia Uruguai (5-1) em seu último amistoso do ano

Os Estados Unidos aplicaram uma sonora goleada de 5 a 1 no Uruguai em um amistoso disputado em Tampa, na Flórida, nesta terça-feira (18).

A partida serviu para as duas seleções como último jogo preparatório do ano, visando a Copa do Mundo de 2026.

Os gols da equipe da casa foram marcados por Sebastian Berhalter (17'), Alex Freeman (20' e 31'), Diego Luna (42') e Tanner Tessmann (68'), nessa que foi a melhor atuação da seleção americana desde a chegada do técnico argentino Mauricio Pochettino.

Giorgian de Arrascaeta, ídolo do Flamengo, marcou o gol de honra da 'Celeste' com uma bicicleta espetacular nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1).

A seleção comandada pelo também argentino Marcelo Bielsa jogou quase meia hora com dez em campo após a expulsão de Rodrigo Bentancur.

Foi a primeira vez que os Estados Unidos marcaram cinco gols contra uma seleção campeã mundial, o que demonstra ainda mais a ascensão da equipe de Pochettino após um início instável sob o comando do técnico argentino.

O meio-campista Sebastian Berhalter, filho do ex-técnico da seleção americana Gregg Berhalter, abriu o placar com um golaço aos 17 minutos, acertando um chute preciso no canto oposto após uma jogada ensaiada de falta.

"Queríamos mostrar nossa força", disse o autor do gol após a partida. "Queríamos mostrar o que o futebol americano representa. Tivemos a chance de entrar em campo e dar tudo de nós, e estávamos preparados para enfrentar um bom time do Uruguai", acrescentou o meia do Vancouver Whitecaps.

"Só queríamos fazer a torcida feliz, dar a ela algo em que acreditar, e esperamos ter conseguido isso hoje".

Escalações:

Estados Unidos: Matt Freese - Alex Freeman, John Tolkin (Maximilian Arfsten, 75'), Mark McKenzie, Auston Trusty - Sergiño Dest (Tanner Tessmann, 60'), Aidan Morris (Cristian Roldán, 89'), Sebastian Berhalter, Timothy Tillman (Brenden Aaronson, 75') - Diego Luna (Gio Reyna, 61') e Haji Wright (Folarin Balogun, 61'). Técnico: Mauricio Pochettino.

Uruguai: Cristopher Fiermarin - Nahitan Nández, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Matías Viña (Joaquín Piquerez, 46') - Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta (Emiliano Martínez, 67') - Rodrigo Zalazar (Brian Rodríguez, 46'), Maximiliano Araújo (Facundo Torres, 71') e Federico Viñas (Rodrigo Aguirre, 46'). Técnico: Marcelo Bielsa.