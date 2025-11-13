Esportes

$$$
Notícia

Estudo revela quem são os 10 brasileiros que deveriam ter os melhores salários no futebol; veja lista

Ranking foi feito pelo Observatório de Futebol CIES e leva em consideração tempo de jogo, desempenho e posição

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS