Estudo revela quem são os 10 brasileiros que deveriam ter os melhores salários no futebol; veja lista

Vini Jr. encabeça a lista. FREDERIC J. BROWN / AFP

Em novo boletim, o Observatório de Futebol CIES, da Suíça, listou os 10 jogadores de futebol que deveriam receber os melhores salários entre os brasileiros. O estudo leva em conta critérios como tempo de jogo, desempenho nas partidas e frequência como titular.

A posição do jogador também é um fator avaliado. Por isso, atacantes são mais valorizados, por exemplo. Isso se demonstra no top 5 do ranking, em que o único defensor é Alisson, goleiro do Liverpool.

Jogadores brasileiros que deveriam ser os mais bem pagos segundo a CIES