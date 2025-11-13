Estudo revela quem são os 10 brasileiros que deveriam ter os melhores salários no futebol; veja lista

Em novo boletim, o Observatório de Futebol CIES, da Suíça, listou os 10 jogadores de futebol que deveriam receber os melhores salários entre os brasileiros. O estudo leva em conta critérios como tempo de jogo, desempenho nas partidas e frequência como titular.
A posição do jogador também é um fator avaliado. Por isso, atacantes são mais valorizados, por exemplo. Isso se demonstra no top 5 do ranking, em que o único defensor é Alisson, goleiro do Liverpool.
Jogadores brasileiros que deveriam ser os mais bem pagos segundo a CIES
- Vini Jr. — Real Madrid: 16,2 milhões de euros anuais (R$ 85,7 milhões)
- Raphinha — Barcelona: 15,3 milhões de euros anuais (R$ 81 milhões)
- Alisson Becker — Liverpool: 13,3 milhões de euros anuais (R$ 70,4 milhões)
- Rodrygo — Real Madrid: 13 milhões de euros anuais (R$ 68,8 milhões)
- Gabriel Martinelli — Arsenal: 12,9 milhões de euros anuais (R$ 68,3 milhões)
- Marquinhos — PSG: 11,9 milhões de euros anuais (R$ 63 milhões)
- Savinho — Manchester City: 10,9 milhões de euros anuais (R$ 57,7 milhões)
- Gabriel Magalhães — Arsenal: 10,2 milhões de euros anuais (R$ 54 milhões)
- Lucas Beraldo — PSG: 9,8 milhões de euros anuais (R$ 51,8 milhões)
- João Pedro — Chelsea: 9,7 milhões de euros anuais (R$ 51,3 milhões)