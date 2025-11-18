Espanha empata com Turquia (2-2) e sela vaga na Copa de 2026

A Espanha empatou com a Turquia em 2 a 2 nesta terça-feira (18), em Sevilha, e garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026.

Os espanhóis, que marcaram com Dani Olmo (4') e Mikel Oyarzabal (62'), tiveram dificuldades, mas terminaram invictos na liderança do Grupo E das Eliminatórias europeias.

Já a seleção turca, que foi às redes com Deniz Gül (42') e Salih Ozcan (54'), terminou em segundo e terá que disputar a repescagem.

A 'Roja' já tinha praticamente garantida a classificação antes da partida, já que só perderia a vaga com uma derrota por sete ou mais gols de diferença.

"Ficamos com um gosto amargo porque queríamos nos manter sem sofrer gols, mas estamos felizes por termos nos classificado para a Copa do Mundo", admitiu Dani Olmo após a partida.

Sobre a empolgação de disputar o Mundial, o jogador do Barcelona disse que tanto os jogadores quanto a comissão técnica estão ansiosos para o torneio, mas lembrou que "primeiro vem a data Fifa de março".

Campeã em 2010, a Espanha vai para sua 17ª participação em Copas do Mundo.

--- Países já classificados para a Copa do Mundo de 2026:

Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) (3)

América do Sul: Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Paraguai, Colômbia (6)

Uefa: Inglaterra, França, Croácia, Portugal, Noruega, Alemanha, Países Baixos, Espanha, Suíça, Escócia, Áustria e Bélgica (12)

Ásia: Japão, Irã, Jordânia, Uzbequistão, Coreia do Sul, Austrália, Catar, Arábia Saudita (8)

Oceania: Nova Zelândia (1)

África: Marrocos, Tunísia, Argélia, Egito, Gana, Cabo Verde, Senegal, Costa do Marfim, África do Sul (9)