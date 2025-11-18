Escócia vence Dinamarca (4-2) em jogo emocionante e garante vaga na Copa de 2026

A Escócia garantiu sua classificação para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (18), em Glasgow, com uma vitória por 4 a 2 sobre a Dinamarca, que agora terá que disputar a repescagem em março.

Um chute de Kieran Tierney de fora da área (90'+3) e um gol de cobertura de Kenny McLean do meio-campo (90'+8) deram aos escoceses a vitória necessária para assumir a liderança do Grupo C das Eliminatórias europeias, dois pontos à frente de seus adversários desta noite.

A última participação da Escócia em Mundiais foi em 1998, na França.

Quanto aos dinamarqueses, terão de disputar a repescagem europeia em março para tentar a classificação para uma terceira edição consecutiva.

Em Hampden Park, os torcedores deram o tom antes do pontapé inicial, cantando a plenos pulmões uma poderosa e comovente versão 'a cappella' de 'Flower of Scotland'.

Mas o nível de decibéis atingiu o ápice menos de três minutos após o início da partida, quando Scott McTominay se lançou no ar, de costas para a baliza e na altura da marca do pênalti marcou um gol de bicicleta espetacular.

Ben Gannon-Doak, que deu a assistência, saiu de maca minutos depois com uma lesão na coxa (21') e isso enfraqueceu a seleção escocesa, que sofreu com os ataques adversários.

Rasmus Hojlund criou chances diante do goleiro Craig Gordon, que fez defesas importantes (7' e 47'), e teve um gol anulado pelo VAR devido a uma falta cometida no início da jogada (23').

O companheiro de McTominay no Napoli empatou de pênalti no início do segundo tempo (57'), depois que Andy Robertson, capitão escocês com 90 jogos pela seleção, cometeu uma falta na entrada da área.

A Dinamarca ficou com dez jogadores em campo após Rasmus Kristensen receber o segundo cartão amarelo (61') e sofreu o segundo gol num escanteio (78'). Mas os escandinavos conseguiram empatar novamente por meio de Patrick Dorgu (82'), silenciando o estádio.

A Escócia pressionou bastante nos minutos finais e balançou a rede duas vezes nos acréscimos por meio de Kieran Tierney e Kenny McLean, que haviam começado o jogo no banco, levando a torcida ao delírio.

--- Países já classificados para a Copa do Mundo de 2026:

Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) (3)

América do Sul: Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Paraguai, Colômbia (6)

Uefa: Inglaterra, França, Croácia, Portugal, Noruega, Alemanha, Países Baixos, Espanha, Suíça, Escócia, Áustria e Bélgica (12)

Ásia: Japão, Irã, Jordânia, Uzbequistão, Coreia do Sul, Austrália, Catar, Arábia Saudita (8)

Oceania: Nova Zelândia (1)

África: Marrocos, Tunísia, Argélia, Egito, Gana, Cabo Verde, Senegal, Costa do Marfim, África do Sul (9)