Esportes

AFA sob pressão
Notícia

Vandalismo em murais de Messi, Rosario Central campeão e guarda de honra de costas: entenda a polêmica no Campeonato Argentino

Presidente da AFA está sendo acusado de beneficiar Dí Maria após tricampeonato mundial pela seleção argentina

Cristiano Munari

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS